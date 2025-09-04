ГКНБ: По факту вымогательства взятки в размере 100 тыс. сомов задержаны сотрудники ГНС Подробнее: www.tazabek.kg/news:2322832?f=cp

В рамках проведенных мероприятий, направленных на выявление, предупреждения и пресечения коррупционных проявлений в системе фискальных органов, по материалам возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.343 УК КР, с поличным при получении денежных средств в размере 50 тысяч сомов 2 сентября 2025 года задержаны начальник отдела УГНС по Ленинскому району г.Бишкек «Т.У.Х.», а также главный инспектор указанного отдела «О.У.Ж.».

По результатам проведенных следственных действий указанные должностные лица были задержаны и в порядке ст.96 УПК КР водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются активные мероприятия по демонтажу коррупционных проявлений в фискальных и других органах.