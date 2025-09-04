Иностранцы в Бишкеке занимались незаконным выводом денежных средств

В Бишкеке иностранцы в арендованной квартире организовали офис для незаконного вывода денежных средств, сообщили в ГУВД столицы.

По данным милиции, задержанные осуществляли незаконные переводы крупных сумм денег с использованием подложных банковских карт и SIM-карт. Возбуждено уголовное дело по статьям 209-1 «Передача или продажа третьим лицам электронных средств платежа и SIM-карт» и 219-1 «Незаконная организация игорной деятельности» УК КР.

Задержаны Д. А., 1986 года рождения, и К. В., 1995 года рождения, которые скупали банковские карты через Telegram-канал. Каждая карта обходилась в 10 тысяч сомов: 2,5 тыс. выдавались как предоплата, остальная сумма переводилась после получения телефона, привязанного к банковским приложениям.

Во время обысков милиция изъяла около 30 мобильных телефонов, 100 банковских карт, 20 SIM-карт, ноутбук и несколько паспортов на имя задержанных. На допросе задержанные пояснили, что проводили операции между онлайн-казино и игроками, получая прибыль более 1,5 млн сомов каждые три месяца. К. В. ежемесячно получал 100 тысяч сомов «зарплаты» от Д. А.

В ГУВД отметили, что иностранцы являются членами транснациональной преступной организации и ранее пытались реализовать свои схемы в других странах. Один из них, Д. А., участвовал в войне в Украине.

Решением суда подозреваемых водворили в СИЗО №1 сроком на два месяца.

Источник: vesti.kg



