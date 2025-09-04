ГКНБ: Компания добровольно и безвозмездно передала государству участок в Оше

ГКНБ КР в рамках реализации государственной политики по возвращению в государственную собственность незаконно приватизированных земельных участков, проведена проверка правомерности приватизации земель ЗАО «ДСУ» (Дорожно-строительное управление). В ходе расследования дела, с ЗАО «ДСУ» была достигнута договорённость о добровольной и безвозмездной передаче участка на баланс государства.

Так, 25 августа 2025 года был составлен договор о добровольной и безвозмездной передаче земельного участка между директором ЗАО «ДСУ» С.И.К. и ГАУГИ при Кабинете министров КР.