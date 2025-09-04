Экс-глава подразделения "Кадастра" задержан из-за передачи частникам земель на Иссык-Куле





ГКНБ КР в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного признания права собственности на земельный участок площадью 4,5 га, расположенный в селе Чок-Тал Иссык-Кульского района по подозрению в совершении коррупции задержан бывший начальник подразделения ГУ Кадастр Т.А.К.

По данным следствия, Т.А.К. является одним из инициаторов создания сельскохозяйственного кооператива «Демал», принимал активное участие в организации незаконного оформления права частной собственности на дорогостоящий земельный участок, находящийся в прибрежной зоне озера Иссык-Куль.

Т.А.К. указанные действия совершал при поддержке заинтересованных должностных лиц путем использования поддельных официальных документов, послуживших основанием для отчуждения в частную собственность государственного земельного участка.

27 августа 2025 года Т.А.К. был водворен в изолятор временного содержания, ведется следствие.