ГКНБ задержал члена ОПГ по прозвищу «Кеша»

ГКНБ КР в рамках работы по противодействию ОПГ, задержан член ОПГ, сторонник К.Асанбека (К.Кольбаева), ранее состоящий в группировке А.Анапияева – «Р.К.Р.» (криминальное прозвище «Кеша»), состоящий на оперативном учете с 2009 года.

«Р.К.Р.» в 2016 году был осужден на 12 лет с отбыванием срока наказания в колонии усиленного режима за сбыт наркотических средств. После отбытия половины срока подал на условно-досрочное освобождение, которое было удовлетворено Токтогульским районным судом, в период с 18.10.2022 года по 13.03.2025 года находился под пробационным надзором.

В период пробационного надзора, в декабре 2024 года «Р.К.Р.», через т.н. «брод» систематически незаконно пресекал государственную границу Кыргызской Республики в направлении Республики Казахстан, грубо нарушая условия пробационного надзора.

В целях пресечения возможного ввоза запрещенных веществ и незаконного пресечения государственной границы в рамках возбужденного уголовного дела 2 сентября 2025 года совместно с УБОП МВД КР «Р.К.Р.» был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ КР продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и иных причастных лиц.