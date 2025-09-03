ГКНБ задержал бывшего первого вице-мэра Оша по обвинению в коррупции. Ранее его задерживало МВД

ГКНБ КР расследуется уголовное дело, возбужденное Ошской городской прокуратурой, в отношении должностных лиц мэрии г.Ош, ГУ «Кадастр» и Архитектуры г.Ош по факту незаконной трансформации земельных участков.

Установлено, что 8 сентября 2022 года Первый Вице-мэр г.Ош «И.М.А.» подписал постановления о незаконной трансформации более 55 га земель сельхозназначения на категорию промышленного назначения. На их основе Ошским филиалом Госагентства по земельным ресурсам были выданы госакты в пользу ОсОО «К.Т.» ЛТД.

В результате проведенного комплекса оперативно-следственных мероприятий, 21 августа 2025 года бывшему Первому Вице-мэру г.Ош «И.М.А.» предъявлено обвинение по ст. 336 ч. 2 (Коррупция) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Ошским городским судом в отношении «И.М.А.» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ КР, сроком до 31 сентября 2025 года.

ГКНБ КР продолжается работа по выявлению незаконно выведенных в частную собственность земельных участков.