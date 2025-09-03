Прокуратура Кара-Суйского района вернула в госсобственность кирпичный завод стоимостью 229 млн сомов Подробнее: www.tazabek.kg/news:2321957?f=cp

В Кара-Суу кирпичный завод стоимостью 229 млн сомов и участок площадью 2,4 га возвращены в госсобственность. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.



Прокуратурой Кара-Суйского района Ошской области проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства. В ходе проверки установлено, что земельный участок 2,475 га, находящиеся на территории Манасского (ранее - Нариман) айыл окмоту были незаконно распроданы частным лицам.



В результате принятых прокурорских мер кирпичный завод, расположенный на территории айыл окмоту «Манас», вместе с земельным участком площадью 2,475 га стоимостью 229 млн 750 тыс. сомов возвращён в государственную собственность.

Источник: tazabek.kg

