ГКНБ задержал владельца центра отдыха Эко-резорт «КБ»

ГКНБ КР в ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий получена информация о том, что директор ОсОО «ЭЭ», владелец Эко-резорт «КБ» «Э.Ш.Ж.» на территории Арашанского а/а Аламудунского района самовольно захватил пастбищные угодья общей площадью 6,1 га и застроил капитальными строениями гостевые дома в количестве 15 шт., бани с банкетными залами, ресторан, 2-х этажное административное здание, банкетный зал, 3-х этажное недостроенное здание, кабинки, навесы, беседки и другие хозяйственные строения.

Вышеуказанные объекты были построены без каких-либо проектно-разрешительных документов органов архитектуры и экологии, а также отсутствует трансформация земельного участка и регистрация в органах кадастра, что является грубым нарушением норм земельного и градостроительного законодательства КР.

Владелец Центра отдыха 1 сентября с.г. был задержан и выдворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других соучастников вышеотмеченного факта, в том числе из числа должностных лиц.