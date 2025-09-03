ГКНБ задержал начальника отдела проверок управления Налоговой службы Ленинского района за коррупционную схему с предпринимателями

В рамках проведенных мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение устойчивых коррупционных схем в системе фискальных органов, ГКНБ КР были установлены факты систематического получения взяток со стороны ответственных должностных лиц налоговой службы по Ленинскому району г.Бишкек, которые войдя в преступный сговор с частными предпринимателями создали коррупционный механизм позволяющий уклониться от обязательных налоговых платежей.

В ходе следственных мероприятий, в рамках возбужденного уголовного по ст. 343 ч.1 (Вымогательство взятки) были установлены факты передачи денежных средств начальнику отдела проверок УГНС по Ленинскому району г.Бишкек «А.Т.Т.».

При этом, в ходе проведения оперативно-следственных действий были получены показания от главного инспектора отдела проверок налогоплательщиков «Ж.Д.» в отношении «А.Т.Т.» о получении последним взятки в размере 5 тысяч долларов США от представителей ОсОО «Т.» за снижение суммы налоговых отчислений в государственный бюджет.

«А.Т.Т.» был задержан, и в порядке ст. 96 УПК КР водворен в ИВС ГКНБ КР.

В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на демонтаж отмеченной коррупционной схемы в системе налоговой службы, а также на установление других лиц, причастных к отмеченной преступной деятельности.