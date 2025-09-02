Конфликт со стрельбой на КПП «Иркештам». Трое граждан Китая арестованы

Трое граждан Китая задержаны после конфликта в сотрудниками милиции на парковке КПП «Иркештам» кыргызско-китайской границы. Об этом сообщили в УВД Ошской области.

Ранее в службе охраны МВД сообщали, что 31 августа на автостоянке КПП «Иркештам» в селе Нура Алайского района во время разъяснительной работы сотрудниками Юго-Восточной службы охраны МВД с водителями грузовых автомобилей из Китая возникли разногласия, переросшие в ссору. В результате один из работников охраны из табельного огнестрельного оружия произвел три предупредительных выстрела в воздух.

После инцидента в ОВД Алайского района доставили девять граждан КНР и двух сотрудников службы охраны МВД. Отмечается, что телесных повреждений ни у кого не выявлено. В ходе медицинского освидетельствования установлено, что 6 граждан Китая находились в состоянии алкогольного опьянения, заявили в УВД.

В отношении иностранцев в итоге возбудили уголовное дело по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти» УК КР. Троих граждан Китая - Л. Ж., 1995 года рождения, Ч. Х., 1977 года рождения, и Ч. С., 1966 года рождения, - задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Источник: vesti.kg



