Члены ОПГ захватили сельхозземли в селе Кун-Туу, - ГКНБ

ГКНБ КР совместно с ГУВД Чуйской области в ходе проводимых соответствующих мероприятий, по противодействию с организованной преступности, была выявлена и пресечена противоправная деятельность членов ОПГ.

В частности, на территории Кун-Туйского а/а Сокулукского района Чуйской области члены ОПГ путем применения физического насилия в отношении должностных лиц местного самоуправления, самовольно захватили земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью в 1 ГА.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлены члены ОПГ: «И.Э.», «И.С.» и «М.К.», которые в рамках уголовного дела были задержаны и водворены ИВС СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время устанавливается причастных указанных лиц к другим преступлениям.

ГКНБ КР продолжает беспрецедентную борьбу с любыми проявлениями организованной преступности и криминалитета.