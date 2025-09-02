Бывший мэр Оша Айтмамат Кадырбаев заключен под стражу до 4 октября

Меру пресечения в отношении экс-мэра Оша Айтмамата Кадырбаева избрал Первомайский районный суд Бишкека. Его заключили под стражу до 4 октября. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По ее данным, в отношении Айтмамата Кадырбаева возбуждено уголовное дело по статье 336 Уголовного кодекса КР (коррупция).

«26 августа 2025 года постановлением Первомайского районного суда удовлетворено ходатайство следственной группы МВД о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого К.А.Т.», — уточнили в пресс-службе.

Айтмамат Кадырбаев возглавлял Ош в 2014–2018 годах. Позднее работал заместителем председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования. В 2021 году участвовал в парламентских выборах по Куршабскому одномандатному округу № 10, где занял третье место.

Источник: 24.kg