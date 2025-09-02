У главы отдела охраны МВД нашли $113 тысяч, он не смог объяснить, откуда они

ГКНБ КР в ходе проводимой адресной работы по ликвидации коррупционных схем в деятельности правоохранительных органов Кыргызской Республики, по результатам совместных мероприятий ГКНБ и СВР МВД КР выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема в системе органов внутренних дел г.Бишкек, выраженная в систематических денежных поборах с рядовых сотрудников полка охраны со стороны руководства отдела охраны Первомайского района г. Бишкек Службы охраны МВД КР.

В ходе следствия, получены доказательства того, что на протяжении многих лет, отдельные руководители указанного подразделения осуществляли поборы с подчиненных сотрудников за разрешение на осуществление официальной дополнительной работы по оказанию охранных услуг на коммерческих объектах. В этих целях сотрудники, чтоб иметь возможность дополнительного официального заработка, вынуждены были передавать недобросовестному руководству часть своих доходов.

В рамках возбужденного уголовного дела по фактам вымогательства взятки 27 августа 2025 года при получении денежных средств в размере 110 тыс. сомов с поличным был задержан заместитель начальника отдела охраны Первомайского района г. Бишкек Службы охраны МВД КР подполковник милиции «А.Б.Г.»

Также, установлена причастность к данной коррупционной схеме начальника отдела охраны Первомайского района полковника милиции «О.С.С.». В ходе обыска в его рабочем кабинете были обнаружены денежные средства в размере 46 тысяч долларов США и 5 млн 890 тысяч сомов, происхождение которых он не смог объяснить, а также не учтенные боеприпасы калибра 9х17мм, в количестве 32 патронов.

Кроме того, по подозрению в соучастии задержаны на должности старший инспектор капитана милиции «Ч.Б.К.» и командир взвода ст.лейтенант милиции «М.Э.Т.».

Все задержанные в порядке ст. 96 УПК КР водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.