ГКНБ задержал первого замминистра транспорта и коммуникаций и директора фирмы-подрядчика

В рамках проверки проводимых работ 2024-2025 годах по капитальному ремонту улиц Ж. Шералиева и Ленина в г.Нарын, ГКНБ КР и Нарынским областным управлением МВД возбуждено дело по статье 337 Уголовного кодекса КР (Злоупотребление служебным положением).

В ходе следственных действий 31 августа 2025 года сотрудниками Нарынского ОУВД, по подозрению в совершении незаконных действий в связи с проводимыми работами по капитальному ремонту на улицах Шералиева и Ленина в городе Нарын задержаны первый заместитель министра транспорта и коммуникаций КР «С.Т.» и исполнительный директор ОсОО «Бета-Групп» «М.А.».

Задержанные на основании статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса КР водворены в ИВС Ат-Башинского РОВД Нарынской области.

В настоящее время ГКНБ КР и Нарынским ОУВД проводятся следственно-оперативные мероприятия по выявлению причастности к данному факту других должностных лиц.