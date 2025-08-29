ГКНБ: Государству вернули участок на пересечении улиц Анкары и Достоевского в Бишкеке

ГКНБ КР в рамках мероприятий, направленных на выявление и пресечение должностных преступлений в сфере землеустройства и кадастра, на баланс государства возвращен земельный участок, расположенный на территории, присоединенной в рамках административно-территориальной реформы (АТР) в состав столицы.

В частности, в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст.337 УК КР (злоупотребление должностным положением), установлен факт незаконной передачи в частную собственность земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 3,6 га, расположенного в контуре 544 и 545 с.Кара-Жыгач Октябрьского района г.Бишкек, на пересечении улиц Анкара и Ф.Достоевкого. По результатам проведенной работы участок возвращен в государственную собственность.

ГКНБ КР продолжаются мероприятия по возврату на баланс государства незаконно приватизированных объектов недвижимости.