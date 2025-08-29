Старший инспектор таможни «Баткен» задержан за дачу взятки

26 августа 2025 года в рамках возбужденного уголовного дела по факту дачи взятки ГКНБ КР совместно с ГТС КР при передаче денежных средств в размере 1000 долларов США задержан старший инспектор таможни «Баткен» ГТС КР майор таможенной службы «К.Г.Б.». Задержанный сотрудник таможенной службы предлагал взятку сотруднику УСБиПК ГТС КР за положительное решение по итогам служебного расследования.

По результатам проведенных следственных действий, старшему инспектору таможни «Баткен» ГТС КР майору таможенной службы «К.Г.Б.» было предъявлено обвинение по ст.345 ч.1 УК КР (дача взятки), согласно ст.96 и ст.97 УПК КР он задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.