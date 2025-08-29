ГКНБ задержал члена ОПГ по прозвищу «Шрам»

ГКНБ КР в процессе, продолжающийся по искоренению с организованной преступностью работы на основании заявления инвесторов из КНР пресечена деятельность члена ОПГ А.у.А., известного как «Шрам», «Череп», являвшегося выходцем спортивного клуба «Мухаммед Умар», расположенного на территории г.Ош.



В результате проведённых оперативных мероприятий установлено, что А.у.А. войдя в доверие предпринимателя из Китая, обманным путём завладел его автомашиной марки Lexus GX 460 и продал третьим лицам. Когда бизнесмен потребовал вернуть автомашину, А.у.А. стал угрожать физической расправой и отметил, что является влиятельным членом ОПГ и показывал совместные фото с лидерами ОПГ (К.Досоновым по прозвищу «Дженго», Ж.Колбаевым и У.Маратовым по прозвищу «Казак»).

Так, в рамках возбужденного уголовного дела А.у.А. задержан и водворен в СИЗО ГКНБ. В настоящее время устанавливается его причастность к другим преступлениям.

ГКНБ КР продолжает беспрецедентную борьбу с любыми проявлениями деятельности ОПГ.