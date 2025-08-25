В Бишкеке задержаны члены ОПГ — их подозревают избиение охранника центра отдыха «Грин Сити»

В ходе проводимой работы по пресечению проявлений незаконной деятельности организованных преступных группировок, ГКНБ КР за нападение и избиение группой лиц, задержан гражданин КР «Б.Б.Ш.» - состоящий на оперативном учете МВД КР как член ОПГ, являющийся тренером по боксу, который 7 июля 2025 года на территории ЦО «Грин Сити» г.Балыкчы, в ходе проведения международного турнира по боксу напал на охранника ЦО вместе со своими несовершеннолетними учениками: Д.Д., К.У.Т., А.Т.А., С.А.Т., Т.И.А. и избил его, нанеся телесные повреждения.

Установлено, что потерпевший ранее обращался в адрес ОВД с заявлением, однако никакой законной реакции со стороны сотрудников милиции не последовало.

В настоящее время, ГКНБ КР возбуждено уголовное дело, Б.Б.Ш., Д.Д., К.У.Т., А.Т.А., С.А.Т. и Т.И.А. задержаны и водворены в ИВС ОВД г.Каракол, ведется следствие.