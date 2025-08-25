На Иссык-Куле государству возвращены земли бывшего плодсовхоза

ГКНБ КР в рамках реализации государственной политики по возвращению в государственную собственность незаконно приватизированных земельных участков, осуществлялась проверка правомерности приватизации земель ОАО «Ынтымак» (бывший Балыкчинский плодсовхозкомбинат).

В ходе проверки установлен факт незаконного получения акционерным обществом государственных актов о праве частной собственности (т.н. «красная книга») на земельные участки со многолетними действующими насаждениями (яблони и груши), площадью 15,3га и 20,1га, расположенные на территории населенных пунктов Григорьевка и Ананьева Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области.

Установлено, что вышеуказанные земельные участки были предоставлены на основании Постановления Иссык-Кульской районной администрации от 3 мая 2000 г. в нарушение законодательства.

По итогам следственно-оперативных мероприятий участки возвращены в госсобственность и поставлены на соответствующий баланс.