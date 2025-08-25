Мать изнасилованной девочки отказалась писать заявление в милицию - Институт омбудсмена

14-летний подросток изнасиловал 4-х летнюю девочку в Иссык-Атинском районе. Подросток находится в милиции, девочка в больнице. Мать пострадавшей девочки отказалась писать заявление в милицию. Об этом сообщили в Институте омбудсмена.

Женщина находится в разводе, воспитывает детей одна. Она ездила работать в Бишкек, и на это время детей оставляла у родственников.

После известия об изнасиловании девочки у нее случился микроинсульт, и она была госпитализирована в больницу.

В связи с тем, что женщина отказалась писать заявление в милицию, сотрудники Иссык-Атинского районного отдела по защите семьи и детей назначили девочке законного представителя.

В Иссык-Атинском РОВД возбуждено уголовное дело по статье 154 ч.4. Задержанный подросток «признался, что к сексуальному насилию его подтолкнули просмотренные видео из соцсети TikTok».

Пострадавшей девочке необходима долгосрочная реабилитация. Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева призвала госорганы усилить профилактику и контроль по обеспечению социальной защиты и безопасности детей, а родителей — контролировать времяпровождение детей в телефоне. В Чуйское областное ГУВД омбудсмен отправила письмо с призывом обеспечить защиту прав пострадавшей.

Источник: vesti.kg



