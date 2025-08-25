ГКНБ: Члены «Йакын-Инкар» отреклись от идеологии и согласились на светский образ жизни

ГКНБ КР провёл в Бишкеке комплекс предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение деятельности лиц, распространяющих экстремистскую и террористическую идеологию.

Работа была проведена в отношении членов запрещённых организаций и ранее судимых граждан, связанных с международными террористическими и религиозно-экстремистскими организациями, в том числе репатриантов прибывших из зоны боевых действий Сирии.

В результате ряда оперативных и разъяснительных мероприятий отдельные приверженцы радикальных идей отказались от деструктивной позиции и признали их пагубное и разрушительное влияние на общество и государство.

В результате разъяснительно-профилактических мероприятий к отказу от членства РЭО «Хизбут Тахирир», «Йакын-Инкар» и других религиозных течений были склонены более 30 человек, которые официально отреклись от идеологии экстремистских организаций и течений.

ГКНБ КР предупреждает: экстремизм и терроризм представляют прямую угрозу национальной безопасности страны. Любая деятельность, связанная с распространением запрещённой идеологии, будет пресекаться самым жёстким образом. За подобные действия законодательством Кыргызской Республики предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на длительный срок.

ГКНБ КР призывает граждан не поддаваться деструктивной пропаганде. В случае намерения получить какие-либо религиозные знания ведомство просит обратиться исключительно в официальные структуры Духовного управления мусульман Кыргызстана.

ГКНБ КР продолжается работа по выявлению и пресечению деятельность РЭО/МТО и их сторонников на территории г.Бишкек.