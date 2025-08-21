ГКНБ нашел подпольный притон в гостевом доме Бишкека

15 августа 2025 года ГУ ГКНБ КР по г.Бишкек в результате проведённых мероприятий была выявлена и пресечена противоправная деятельность в гостевом доме «Восток», расположенном по адресу: г. Бишкек, ул. Осмонкула, дом №9. Под видом гостиничного сервиса на протяжении последних пяти лет в данном заведении осуществлялось предоставление интим-услуг. Преступная деятельность маскировалась под законную, что позволяло участникам избегать внимания правоохранительных органов.

Во время проверки установлены факты крайней антисанитарии, отсутствие элементарных санитарных норм и гигиены. Кроме того, получена информация об употреблении психотропных веществ со стороны отдельных посетителей и персонала. Данные сведения в настоящее время тщательно проверяются.

В результате проведенных мероприятий задержаны лица, оказывавшие интим-услуги: «А.к.А.» 1998 г.р., «Т.к.А.» 2005 г.р., «А.к.Г.» 2003 г.р., «Ч.В.И.» 1999 г.р., «Г.А.Д.» 1997 г.р., «А.З.О.» 1995 г.р., которые в дальнейшем были переданы в Свердловское РУВД г. Бишкек для привлечения к административному наказанию.

Кроме этого, установлены администраторы заведения — «Я.А.И.» 1981 г.р., и «К.Э.Р.» 1978 г.р., в отношении которых продолжаются следственные мероприятия.

А также 16 августа 2025 года был задержан и водворён в ИВС СИЗО ГКНБ КР организатор преступной деятельности - гражданин КР Жумабеков Канатбек Эмишович (20.03.1978 г.р.), который, систематически создавал условия для оказания интим-услуг и получал доход от этой деятельности.

Вместе с тем, рассматривается ответственность владельца гостевого дома «Восток» «О.З.К.» 1976 г.р.

Заявление ГКНБ Кыргызской Республики!!!!!!!!!!!

ГКНБ КР решительно заявляет, что подобные формы противоправной деятельности подрывают моральные устои общества, способствуют деградации молодёжи и создают угрозу здоровью граждан, вовлечение женщин, в том числе несовершеннолетних, в незаконную деятельность — всё это представляет серьёзную опасность для общества.

ГКНБ КР призывает граждан проявлять сознательность и сообщать о подобных фактах. Только совместными усилиями можно искоренить аморальные явления, подрывающие общественное здоровье и безопасность.