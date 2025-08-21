В Ошском городском управлении образования выявлено присвоение почти 9 млн сомов, - ГКНБ

ГКНБ КР в ходе проводимой системной работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в сфере образования, объявленного Заместителем Председателя Кабинета Министров КР – Председателем ГКНБ КР генерал-полковником К.К.Ташиевым 11 августа с.г. во время церемонии вручения спецтехники г.Ош, установлены факты присвоения и растраты денежных средств со стороны ответственных сотрудников Ошского городского управления образования.

В частности бывший бухгалтер Ошского городского управления образования «А.А.», вступив в преступный сговор с руководителями ряда общеобразовательных учреждений, незаконно осуществил выплату заработной платы и других выплат сотрудникам следующих школ г.Ош: СОШ №24 им.М.Фрунзе, СОШ №42 «Керме-Тоо», СОШ №17 им.Ю.Гагарина, школы-гимназии «Олимп», школы-лицея №18 им.А.Навои и школы-лицея №52 «Кыргызско-Турецкой дружбы». Предварительная сумма ущерба составила 8 940 684 сомов.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по привлечению к ответственности виновных лиц, а также по возмещению причиненного ущерба.