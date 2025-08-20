В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве, связанном с благотворительным фондом

В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве, сообщили 19 августа в пресс-службе УВД Свердловского района.



28 июля в милицию обратилась жительница столицы. По ее словам, в марте она отдала 3,5 млн сомов женщине, которая обещала за эти деньги получить в иностранном благотворительном фонде шесть машин и недвижимость. Однако обманула и скрылась.



Данный факт был зарегистрирован по ст.209 ч.4 («Мошенничество») УК КР.



Оперативники Свердловского РУВД задержали подозреваемую С.А., 1999 года рождения. Ее водворили в ИВС.



Ведется следствие.

