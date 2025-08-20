В Литве задержан член ОПГ по прозвищу «Детина», разыскиваемый за убийство

В Литве задержан разыскиваемый за убийство, сообщили 20 августа в МВД Кыргызстана.



Состоящего на учете МВД как член ОПГ Ю.Ю., 1979 года рождения, известного по прозвищу «Детина», смогли выявить с помощью технологии распознавания лиц по запросу МВД КР. При себе у него были поддельные документы на имя Ш.А.



Он разыскивался в Кыргызстане за убийство, совершенное в 2007 году в Бишкеке: «Детина» застрелил владельца автомойки и скрылся. Кроме этого, его разыскивает Интерпол по подозрению в убийстве в Алматы.



Решается вопрос об его экстрадиции.



В октябре 2005 года Юсуп Юсупов был замечен во время митингов, устроенных Рыспеком Акматбаевым в Бишкеке. «Детина» в те дни был одним из телохранителей Акматбаева.

Источник: АКИpress

