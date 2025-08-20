           
В Литве задержан член ОПГ по прозвищу «Детина», разыскиваемый за убийство

Юсуп Юсупов и Рыспек Акматбаев. Осень 2005 года

В Литве задержан разыскиваемый за убийство, сообщили 20 августа в МВД Кыргызстана.

Состоящего на учете МВД как член ОПГ Ю.Ю., 1979 года рождения, известного по прозвищу «Детина», смогли выявить с помощью технологии распознавания лиц по запросу МВД КР. При себе у него были поддельные документы на имя Ш.А. 

Он разыскивался в Кыргызстане за убийство, совершенное в 2007 году в Бишкеке: «Детина» застрелил владельца автомойки и скрылся. Кроме этого, его разыскивает Интерпол по подозрению в убийстве в Алматы. 

Решается вопрос об его экстрадиции.

В октябре 2005 года Юсуп Юсупов был замечен во время митингов, устроенных Рыспеком Акматбаевым в Бишкеке. «Детина» в те дни был одним из телохранителей Акматбаева.

