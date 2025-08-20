Коррупционная схема в Минсельхозе стала причиной подорожания мяса — ГКНБ

ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области в рамках продолжающейся работы по борьбе с коррупцией в государственных органах выявлена коррупционная схема в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Установлено, что в июле 2025 года Министерством сельского хозяйства, в целях обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации внутреннего рынка были введены квоты на экспорт скота. Вместе с тем, заместитель министра сельского хозяйства КР «Н.С.Н.», директор Ветеринарной службы «К.У.С.», начальник отдела Минсельхоза «М.Э.У.» и начальник отдела ветеринарной службы «Н.у.Б.», злоупотребляя своими должностным полномочиями, в целях незаконного обогащения, организовали коррупционную схему по незаконной выдаче квот своим аффилированным лицам, фактически не занимающимся животноводством. При этом, акты о наличии у них сельскохозяйственных животных фальсифицировались сотрудниками районных ветеринарных управлений по указанию должностных лиц Министерства сельского хозяйства.

В результате посредники-предприниматели реализовывали незаконно полученные квоты фермерам и лицам, занимающимися экспортом скота по 300 долларов США за 1 единицу крупнорогатого скота и по 5 тысяч сомов за 1 единицу мелко-рогатого скота.

В следствие организации данной коррупционной схемы в соседнюю Республику Узбекистан через территорию Жалал-Абадской области незаконно было экспортировано более 40 000 голов скота, что стало фактором роста цен на мясо.

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела указанные должностные лица Министерства сельского хозяйства, а также посредники-предприниматели задержаны и водворены в СИЗО ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области, ведется следствие.