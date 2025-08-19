В Бишкеке парень подозревается в убийстве матери

В Бишкеке произошло убийство. Информацию подтвердила 19 августа редакции «Сводка АКИpress» пресс-секретарь УВД Первомайского района Алмаш Бекбоева.



По данным источников, 15 августа в милицию поступил вызов от жителей одного из многоквартирных домов в центре столицы. Они пожаловались на неприятный запах, распространявшийся в подъезде. На вызов прибыли сотрудники милиции.



При проверке они обнаружили квартиру, откуда исходил запах. Внутри находился труп женщины, 1976 года рождения. По подозрению был задержан ее сын.



Бекбоева рассказала, что данный факт был зарегистрирован по ст.122 («Убийство») УК КР и задержали подозреваемого М.А,, 2003 года рождения. Первомайский районный суд Бишкека водворил его в СИЗО-1 на два месяца.



В рамках следствия назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.

Источник: АКИpress