ГКНБ: По факту рейдерского захвата АО «Дыйкан» задержана гражданка КР

В ходе проводимой системной работы по выявлению объектов, приватизированных с нарушениями и иными путями незаконно выведенных с государственного (муниципального) баланса в частную собственность, в рамках уголовного дела, возбужденного по факту рейдерского захвата имущественного комплекса и земельного участка мерою 3.30 га АО «Дыйкан» в с.Тюп Тюпскского района (ранее Тюпское районное производственное объединение «Киргизсельхозхимия») задержана гражданка КР «З.Б.В.»

Так, гражданка «З.Б.В.» путем подделки документов, искажения результатов голосования и внесения заведомо недостоверных сведений, составила протоколы собраний, которыми в нарушение действующего законодательства назначила себя председателем и незаконно распоряжалась имуществом АО «Дыйкан».

По результатам следственных действий задержанная «З.Б.В.», согласно санкции суда, водворена в СИЗО №23 г.Каракол.

В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех причастных лиц по данному факту.