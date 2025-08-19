ГКНБ: По факту вымогательства взятки задержан инспектор Счетной палаты

ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области в рамках продолжающейся работы по демонтажу коррупционных проявлений в Счетной палате КР, установлено что в мае 2025 года со стороны государственного инспектора Счетной палаты «И.М.А.», была проведена плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Каныш-Кийского айыл окмоту Чаткальского района за 2024 год, в ходе которой за сокрытие выявленных нарушений путем вымогательства он получил от работников айыл окмоту 800 тыс. сомов. В свою очередь, работники Каныш-Кийского айыл окмоту денежные средства получили у подрядной компании в виде 10 % отката за присуждение выигрыша в тендере на строительство социального объекта.

По данному факту, в рамках возбужденного уголовного дела задержан сотрудник Счетной палаты КР «И.М.А.», ведется следствие.