Задержан сотрудник ИК-27 за кражу продуктов из тюрьмы

Задержан подозреваемый в краже, сообщили 18 августа в пресс-службе ГСИН.



Заместителя начальника по финансово-хозяйственной части исправительного учреждения №27 (село Молдовановка Аламединского района), капитана внутренней службы Т.у.Т. примерно в 17:20 15 августа поймали с поличным. Он пытался на «Спринтере» вывезти из склада тюрьмы 300 литров подсолнечного масла, а на своей машине «КИА» 40 литров подсолнечного масла и мешок картошки весом 40 кг.



Материалы уголовного дела передали в спецпрокуратуру.



Ведется следствие.

