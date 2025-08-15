ФОТО - ГКНБ выявил членов банды, которые действовали на рынках Бишкека как воры-карманники

ГКНБ КР в рамках противодействия деятельности организованных преступных групп установлено, что несмотря на проводимую работу по минимизации и ликвидации криминальных структур, сохраняется высокий уровень преступности среди низшего звена преступной иерархии, в котором состоят так называемые «карманники», «щипачи», лица, совершающие мелкие кражи.

В этой связи, Госкомитетом совместно с органами внутренних дел, были проведены мероприятия в отношении членов банды, которые на протяжении многих лет осуществляли свою преступную деятельность на территории рынков г.Бишкек в качестве воров-карманников.

Необходимо отметить, что большую часть данной категории лиц составляют представители молодежи, идеологически вовлеченные и поддерживающие функционирование ОПГ страны.

В частности, выявлены факты систематического грабежа и кражи со стороны главы банды «Э.Э.Э.», 09.12.1994 г.р., ранее судимого, смотрящий за крупными рынками г.Бишкек, активно поддерживающего и распространяющего криминальную идеологию среди подрастающего поколения, состоящего на учете АБД ТОР как член ОПГ К.Асанбека.

В рамках возбужденного уголовного дела, по подозрению в совершении преступления по ст. 206 ч.3 п.3 УК КР, главарь банды «Э.Э.Э.» был задержан и водворен в ИВС УВД г.Бишкек.

Вместе с тем, в отношении других членов указанной банды были проведены профилактические мероприятия.