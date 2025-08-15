Задержаны бывшие аким Октябрьского района и сотрудник Минстроя за незаконную продажу земель

ГКНБ Кыргызской Республики пресечена коррупционная деятельность «земельной мафии», возглавляемой бывшими и действующими должностными лицами районной государственной администрации, органов архитектуры, кадастра и государственного архива.

В рамках возбужденного уголовного дела установлено, что обвиняемые путем подлога схем генерального плана жилого массива и подделки постановлений районной государственной администрации «О вопросах индивидуальной застройки», находящихся на хранении в Центральном государственном архиве Кыргызской Республики, незаконно завладели 21 государственным земельным участком, площадью более 1 га, расположенным на территории Октябрьского района г.Бишкек.

В результате преступных действий, государству причинен ущерб на сумму свыше 300 млн. сомов.

По результатам принятых мер задержаны и заключены под стражу организаторы коррупционной схемы «Б.К.Э.» и «У.М.И.», которые признав вину в совершенных деяниях, добровольно возвращают земельные участки в собственность государства.

В настоящее время следствие продолжается и проводятся мероприятия по даче юридической оценки действиям должностных лиц, а также по выявлению других участников коррупционной схемы