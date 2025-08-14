В Узгене ГКНБ задержал завотделом судмедэкспертизы по подозрению в сексуальных домогательствах

07 августа 2025 года в г.Узген задержан заведующий отделом судебно-медицинской экспертизы Узгенского района Ошской области «Т.Б.К.» по подозрению в сексуальных домогательствах по отношению к своей подчиненной.

Так в ГКНБ КР с письменным заявлением обратилась гражданка «Ж.С.Ж.» с просьбой принять меры в отношении начальника отдела судебно-медицинской экспертизы Узгенского района Ошской области «Т.Б.К.», который в свою очередь, используя свое служебное положение, насильственно принуждал ее к действиям сексуального характера, в частности, путем применения физической силы, отправки в мессенджере «WhatsApp» сообщений с принуждением к интимной близости, а также фотографий аморального характера.

По указанному факту было возбуждено уголовное дело по статье №156 ч.1 «Побуждение к действиям сексуального характера», задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.