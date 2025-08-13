В Араванском районе задержан житель за дачу взятки сотруднику «Кадастра»

ГКНБ КР по факту дачи взятки в крупном размере (150 тыс. сомов) сотруднику ГУ «Кадастра» Араванского района 08 августа 2025 года задержан житель Араванского района гр. КР К.И.Р.

Установлено, что гр. К.И.Р. житель с. Тепе-Коргон Добо-Коргонского а/о возвел незаконную постройку торгового центра с полезной площадью 2000 кв.м. на территории водоохранной зоны. При этом, по предварительным сведениям, Араванское районное управление архитектуры и департамент государственного архитектурно-строительного контроля Ошской области в нарушении Законов КР выдала разрешительные документы на эксплуатацию здания.

Кроме того, К.И.Р. в целях получения разрешительных документов прикрывался связями с высокопоставленными государственными чиновниками, а также акцентировал внимание, о якобы планируемом участии Президента КР при открытии торгового центра.

9 августа 2025 года согласно ст.345 ч.2 п.1 УПК КР К.И.Р. водворен в ИВС СИЗО ГУ ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области.

B настоявшее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на получения экспертного заключения обоснованности выдачи разрешительных документов со стороны вышеупомянутых государственных органов и дальнейшего рассмотрения их ответственности.