ГКНБ провел спецоперацию «Бандит» в Чуйской области против членов ОПГ

ГКНБ КР в результате организации следственно-оперативных мероприятий, направленных на борьбу с членами организованных преступных групп и выявление лиц причастных к ОПГ, проведены оперативно-розыскные и профилактические мероприятия на установление членов организованных преступных групп находящиеся на территории Чуйской области.

Так, 8 августа 2025 года проведены плановые мероприятия по борьбе с организованной преступностью, направленной на обеспечение общественной безопасности, правопорядка и законности в регионе совместно с ГУВД Чуйской области под условным названием «Бандит».

При этом, указанные мероприятия реализованы в рамках поручений, озвученных 9 июля 2025 года на совещании под председательством Заместителя Председателя Кабинета Министров-Председателя ГКНБ Кыргызской Республики.

По результатам проведенных мероприятий «Бандит» установлено, что на специализированном учете МВД КР находятся 255 лиц причастных к ОПГ.

Кроме того, в отношении 28 лиц проведены профилактические мероприятия, где отобраны биометрические данные (получены дактилоскопические данные).

Также установлено, что в настоящее время 24 лиц причастных к ОПГ отбывают наказание на территории Кыргызстана, 18 человек пребывает в странах ближнего зарубежья, в отношении 179 лиц не проживающим по месту регистрации и не находящимся по ранее известным адресам, продолжаются розыскные и профилактические мероприятия.