Снос построек в Кок-Жаре. Задержаны подозреваемые в организации перекрытия дорог и коррупции

В Бишкеке задержаны подозреваемые в организации незаконного перекрытия дорог и коррупции, сообщили 11 августа в пресс-службе МВД.



5 августа Октябрьский акимиат начал снос незаконных объектов, построенных в контуре №172 в селе Кок-Жар. 6 августа демонтажные работы продолжились. Действия муниципальных служб вызвало обеспокоенность среди местных жителей, которые считают, что городские власти могут снести их дома, так как земли не прошли трансформацию.



В тот день несколько человек незаконно перекрыли дорогу на перекрестке улиц Ахунбаева—Достоевского. Данный факт был зарегистрирован по ст.279 («Незаконное перекрытие дорог») УК КР. По подозрению задержали 5 человек, позже их водворили в СИЗО-1 до 17 августа.



Кроме этого, в отношении 17 граждан составили протокол по ст.128 («Неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел») КоП КР.

В рамках уголовного дела была задержана И.Г., 1962 года рождения. По версии следствия, она являлась ключевым организатором и финансировала незаконное перекрытие дороги в Кок-Жаре.



Как отметили в МВД, данные действия были направлены на создание препятствий законному сносу строений с целью скрыть ее причастность к незаконным операциям с земельными участками и их трансформацией. В ведомстве обвинили задержанную в том, что она продала земельные участки: в милицию поступило несколько заявлений от потерпевших, где общая сумма ущерба превысила 10 млн сомов.



«Гражданка являлась активным участником так называемой «земельной мафии» — незаконно реализовывала земельные участки гражданам, действовала в сговоре с должностными лицами и государственными служащими, подстрекала граждан к перекрытию дороги, а также совершала иные провокационные действия», - считают в МВД.



В связи с чем по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.336 («Коррупция») УК КР. Должностных лиц проверили на факт продажи пахотных земель для строительства домов в Кок-Жаре. Так, были задержаны бывший начальник отдела государственной регистрации Аламединского района М.К, бывший сотрудник айыл окмоту села Кок-Жар, нынешний директор Бишкекского учреждения траурных услуг Д.Э. и бывший начальник отдела государственной регистрации Аламединского района А.Н. Их водворили в ИВС.



Устанавливают других причастных к преступлению. Следствие продолжается.

Источник: АКИpress

