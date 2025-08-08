Снос построек в Кок-Жаре. Задержанных за перекрытие дорог водворили в СИЗО-1

Октябрьский районный суд Бишкека 8 августа заключил под стражу пятерых человек, которые были задержаны во время сноса незаконных построек в селе Кок-Жар.



Как сообщили редакции «Сводка АКИpress» в пресс-службе Бишкекского горсуда, Б.М., 1999 года рождения, А.Б., 1991 года рождения, К.Н,1989 года рождения, М.У., 1990 года рождения и А.Ж., 1965 года рождения, водворены в СИЗО-1 до 17 августа.



5 августа Октябрьский акимиат начал снос незаконных объектов, построенных в контуре №172 в селе Кок-Жар. 6 августа демонтажные работы продолжились. Действия муниципальных служб вызвало обеспокоенность среди, которые считают, что городские власти могут снести их дома, так как земли не прошли трансформацию.



В тот день несколько человек незаконно перекрыли дорогу на перекрестке улиц Ахунбаева—Достоевского. Данный факт был зарегистрирован по ст.279 («Незаконное перекрытие дорог») УК КР. По подозрению задержали 5 человек.



Кроме этого, в отношении 17 граждан составили протокол по ст.128 («Неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел») КоП КР.

Источник: АКИpress

