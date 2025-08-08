Эркина Мамбеталиева приговорили к девяти годам колонии строгого режима

Иссык-Кульский районный суд признал Эркинбека Мамбеталиева виновным в участии в преступном сообществе и других преступлениях, назначив ему девять лет лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности в течение трех лет. Срок отбывания наказания исчисляется с 10 августа 2024 года. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба Иссык-Кульского областного суда.

В приговор вошли эпизоды, по которым его признали виновным, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Суд постановил конфисковать его имущество, в том числе ранее изъятый центр отдыха «Эдельвейс» в селе Орнок, квартиры, автомобили и другое.

Эркин Мамбеталиев — бывший сотрудник Службы государственной охраны и личный телохранитель Алмазбека Атамбаева в начале 2000-х. В 2008 году Верховный суд приговорил его к пожизненному лишению свободы за соучастие в убийствах полковника милиции Чыныбека Алиева, депутата Жогорку Кенеша Жыргалбека Сурабалдиева и других лиц. После апрельских событий 2010 года его освободили по вновь открывшимся обстоятельствам.

В последующие годы его имя неоднократно упоминалось в связи с криминальными авторитетами Рыспеком Акматбаевым и Камчи Кольбаевым. В августе 2024 года его задержали по делу об участии в организованной преступной группе. В сентябре ГКНБ передал в госсобственность имущество Эркина Мамбеталиева на сумму около $5,7 миллиона.

Источник: 24.kg