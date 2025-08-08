Незаконная продажа сельхозземель в Васильевке. Задержан еще один фигурант Узнать больше: https://vesti.kg/obshchestvo/item/141977-nezakonnaya-prodazha-selkhozzemel-v-vasilevke-zaderzhan-eshche-odin-figurant.html - Незаконная продажа сельхозземель в Васи

По делу о незаконной продаже сельхозземель в селе Васильевка задержан земельный специалист айыл окмоту имени Абдыкерима Сыдыкова М.М., 1977 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.
5 августа в селе Васильевка Аламудунского района начали сносить незаконно возведенные фундаменты и постройки на землях сельскохозяйственного назначения (569 штрих) айыл окмоту имени Абдыкерима Сыдыкова. Тогда на месте собрались местные жители, владельцы построек, часть из которых пыталась помешать сносу.
6 августа в ОВД Аламудунского района обратились из акимиата с просьбой проверить факт захвата земельных участков и незаконного строительства. Была создана межведкомиссия, которая провела проверку в пределах контуров №578, 569, 569*, 580, 580*.
«В результате были выявлены многочисленные факты самовольного строительства жилых объектов, возведения фундаментов и незавершённых строек на землях сельскохозяйственного назначения — пашнях и пастбищах», - сообщили в ГУВД.
По результатам проверки 6 августа были задержаны действующий и бывший депутаты местного кенеша.
Кроме того, задержан земельный специалист айыл окмоту. Его водворили в ИВС. Расследование продолжается.
