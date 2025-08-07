82 жителя Ошской области состоят на учете МВД как члены ОПГ, - ГКНБ

В рамках проводимой плановой работы по борьбе с организованной преступностью, направленной на обеспечение общественной безопасности, правопорядка и законности в регионе, ГКНБ КР совместно с УВД Ошской области с 15 по 17 июля 2025 года проведено специальное оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Бандит».

Инициатива реализована в рамках поручений, озвученных 9 июля 2025 года на совещании под председательством Заместителя Председателя Кабинета Министров – Председателя ГКНБ Кыргызской Республики генерал-полковника Ташиева К.К.

В ходе проведенного мероприятия «Бандит» установлено, что в Ошской области на специализированном учете МВД (система «АБД-ТОР») находятся 82 участника ОПГ. В отношении 21 лица проведены профилактические мероприятия, собраны биометрические данные (получены дактилоскопические данные) и отобраны объяснительные записки.

Дополнительно установлено:

• - 17 лиц отбывают наказание на территории Кыргызстана;

• - 11 человек пребывает в странах ближнего зарубежья;

• - 3 лица умерли;

• - 1 числится в розыске.

По оставшимся 29 лицам, не проживающим по месту регистрации и не находящимся по ранее известным адресам, продолжаются розыскные и профилактические мероприятия.

ГКНБ Кыргызской Республики напоминает о нетерпимости государственной власти к любым формам преступных сообществ и их проявлениям.