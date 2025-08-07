В Бишкеке задержан иностранец за дачу взятки сотрудникам УПСМ

Сотрудники Службы внутренних расследований МВД задержали иностранца, который попытался дать взятку в размере 10 тысяч сомов инспектору УПСМ ГУВД города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Целью взятки было "решить вопрос" с водителем, которого ранее задержали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Инцидент произошел 6 августа 2025 года, когда 24-летний гражданин иностранного государства Б.М.Т. передавал деньги. Его знакомого, 22-летнего И.У.Х. остановили 1 августа за вождение в состоянии алкогольного опьянения, после чего его автомобиль отправили на штрафстоянку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (дача взятки). Подозреваемый Б.М.Т. задержан, ведется расследование.

Источник: vb.kg