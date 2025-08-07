Сотрудники ГКНБ провели беседу с риелтором из-за его видеообращения в соцсетях

16 июля 2025 года риэлтор агентства недвижимости, гражданин КР Нусупов Рустам Аскаралиевич опубликовал на своей странице «rustam.nusupov.realestate» в социальной сети Инстаграм опубликовал видеообращение, адресованное своим подписчикам, о массовой скупке гражданами КНР объектов недвижимости и угрозе возникновения в г.Бишкек т.н. «чайна тауна». Данное обращение было распространено в кыргызстанском интернет-сегменте и вызвало волну негодований среди пользователей социальных сетей, сопровождавшихся весьма негативными комментариями межнационального характера.

4 августа 2025 года, в условиях ГКНБ проведена соответствующая беседа с Р.Нусуповым, в ходе которого, последний не смог обосновать свои доводы какими-либо документальными материалами и объяснил причину своего видеообращения желанием обсудить данную тематику со своими подписчиками не осознавая, что данный вопрос может ввести в заблуждение свою аудиторию, а также вызвать общественный резонанс. С ним проведена соответствующая профилактическая беседа по недопущению в заблуждение общественности.

Со слов Р.Нусупова, данное видеообращение якобы без его согласия было распространено в соцсетях информационным агентством «Асман Медиа» (@news.asman), где усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 330 (Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни) УК КР.

В результате, Р.Нусупов осознал несостоятельность приведенных им доводов в своем обращении и обязался впредь быть предусмотрительнее и не публиковать в социальной сети неподтвержденную информацию, которая может привести к нежелательным последствиям, в том числе на межнациональной почве.