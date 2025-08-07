У контрабандистов в Баткене изъяли товары и транспорт на 15 млн сомов

1 августа 2025 года сотрудниками УГКНБ КР по Баткенской области выявлена и пресечена попытка контрабандной деятельности на территории Баткенской области. Незаконное перемещение товаров осуществлялось через неприкрытые участки государственной границы, что является грубым нарушением пограничного режима и законодательства о таможенном контроле.

По предварительной информации, группа лиц пыталась провезти товары народного потребления, минуя официальные пункты пропуска и таможенные процедуры КР и РТ. В результате оперативно-следственных мероприятий задержаны лица, граждане КР Т.А.Т. 1994 г.р., К.З.К. 1985 г.р., Б.А.Р. 1999 г.р., причастные к схеме, изъяты транспортные средства и товарно-материальные ценности на сумму более 15 миллионов сомов. Начато досудебное производство.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все участники противоправной схемы.