ГКНБ задержал начальника отдела Службы медицины катастроф МЧС

ГКНБ КР в рамках противодействия коррупционным проявлениям в государственных органах, задержан офицер Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

Госкомитетом установлено, что начальник подразделения Службы медицины катастроф МЧС КР майор С.Ч.М., злоупотребляя должностным положением, в целях незаконного материального обогащения, вопреки интересам службы организовал устойчивую коррупционную схему по оказанию содействия при трудоустройстве на службу в отдельные подразделения МЧС КР.

С.Ч.М. получил от гражданина денежные средства в размере 80 тысяч сомов за содействие в трудоустройстве на службу в одно из подразделений МЧС КР, однако не выполнил свои обязательства. В связи с этим, посредством мобильного банкинга вернул ранее полученные средства.

По данному факту 5 августа 2025 года С.Ч.М. был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Следственные мероприятия по данному уголовному делу продолжаются, устанавливается причастность иных лиц к совершению указанного деяния.

Государственный комитет продолжает целенаправленную работу против коррупционных проявлений среди государственных служащих и напоминает об ужесточении законодательства страны в сфере противодействия коррупции.