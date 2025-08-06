Из Баткенского государственного университета отчислены 2170 студентов, - ГКНБ

ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий, направленных на выявление и пресечение коррупционных и иных противоправных проявлений в сфере образования установлены факты нарушения правил посещаемости и игнорирования требований высших и специализированных учебных заведений. По результатам проверки, из Баткенского государственного университета и его соответствующих структур отчислены 2170 студентов.

В частности:

• Главное учреждение Баткенского государственного университета – 570;

• Кызыл-Кийский гуманитарно-педагогический институт имени М.М.Тайирова – 801;

• Кызыл-Кийский институт технологии, экономики и права – 380;

• Сулюктинский гуманитарно-экономический институт имени А.А.Машрабова – 171;

• Многопрофильный колледж при БатГУ – 234;

• Колледж педагогики и коммуникаций при БатГУ – 14.

ГКНБ продолжает работу по выявлению и пресечению коррупционных и иных противоправных проявлений в системе образования.