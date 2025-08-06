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Правопорядок
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Из Баткенского государственного университета отчислены 2170 студентов, - ГКНБ

 БатГУ

ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий, направленных на выявление и пресечение коррупционных и иных противоправных проявлений в сфере образования установлены факты нарушения правил посещаемости и игнорирования требований высших и специализированных учебных заведений. По результатам проверки, из Баткенского государственного университета и его соответствующих структур отчислены 2170 студентов. 

          В частности:
•    Главное учреждение Баткенского государственного университета – 570;
•    Кызыл-Кийский гуманитарно-педагогический институт имени М.М.Тайирова – 801;
•    Кызыл-Кийский институт технологии, экономики и права – 380;
•    Сулюктинский гуманитарно-экономический институт имени А.А.Машрабова – 171;
•    Многопрофильный колледж при БатГУ – 234;
•    Колледж педагогики и коммуникаций при БатГУ – 14.

           ГКНБ продолжает работу по выявлению и пресечению коррупционных и иных противоправных проявлений в системе образования.

           