Счетная палата выявила нарушения при ремонте аэропорта «Нарын» на 2,8 млн сомов Подробнее: www.tazabek.kg/news:2307098?f=cp

Счетная палата обнаружила расхождения в актах выполненных работ при ремонте и восстановлении асфальтобетонного покрытия аэропорта «Нарын». Данная информация отражена в аудите Счетной палаты по итогам деятельности ОАО «Международный аэропорт Манас» (ныне ОАО «Аэропорты Кыргызстана») за период с 2023 по 2024 годы.



Аудитом установлено, что подрядчик — государственное предприятие «Кыргызавтожол-Түндүк» при Министерстве транспорта и коммуникаций — допустил общие расхождения на сумму 2 млн 873,6 тыс. сомов, включая: неравномерное асфальтирование взлетно-посадочной полосы на 2 млн 627,5 тыс. сомов и завышение стоимости строительно-монтажных работ на 246,1 тыс. сомов.



«Кроме того, работы на сумму 19 млн 713,4 тыс. сомов выполнены с отклонениями от сметы», - говорится в отчете.



Счетная палата рекомендует потребовать от ГП «Кыргызавтожол-Түндүк» при Министерстве транспорта и коммуникаций:



- провести мероприятия по устранению некачественно выполненных работ (неравномерное асфальтирование взлетно-посадочной полосы) на сумму 2 млн 627,5 тыс. сомов;



- возместить завышенную стоимость строительно-монтажных работ в размере 246,1 тыс. сомов;



- внести уточнения в акты работ, выполненных с отклонениями от сметы, и оформить документы на сумму 19 млн 713,4 тыс. сомов.



Аудит проведен под руководством аудитора А.Т. Байгазакова, главных государственных инспекторов А.Ж. Жакшылыкова, С.Д. Зулуева, государственных инспекторов А.О. Аллабердиева, А.Ж. Усупова, Н.С. Саламатова, С.М. Рысалиева, Б.О. Абдыкасымова, государственных инспекторов по строительству З.Б. Кыралиева, Д.Т. Кубанычбекова, а также аналитика отдела цифрового развития Б. Асанканова.

Источник: Tazabek