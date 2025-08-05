Чиновника мэрии Бишкека задержали при получении взятки в $2300

ГКНБ КР задержан заместитель начальника муниципального территориального управления «Нижняя Ала-Арча» Свердловского района города Бишкек «Т.К.Ч.», по факту вымогательства взятки в крупном размере .

Установлено, что «Т.К.Ч.» систематически занимался т.н. «крышеванием» точек стихийной продажи ГСМ, а также за денежное вознаграждение незаконно предоставлял в аренду муниципальные земельные участки.

Так, 4 августа 2025 года в рамках возбужденного уголовного дела в служебном кабинете с поличным при получении взятки в размере 2 тысячи 300 долларов США «Т.К.Ч.» был задержан.

По итогам следственных действий, с учетом неопровержимых доказательств по уголовному делу, в порядке ст.96 УПК КР, «Т.К.Ч.» был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению аналогичных противоправных фактов, а также других причастных лиц.

ГКНБ КР напоминает о недопустимости нарушения законодательства страны, при выявлении которых будут приниматься жесткие соответствующие меры, в том числе уголовно-правового характера, а граждан пострадавших от подобных фактов призывает обращаться по номеру 0312 62-05-85.