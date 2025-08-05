ГКНБ задержал инспектора южного подразделения Счетной палаты и его посредника

9 июля 2025 года, в г.Ош с участием заместителя председателя Кабинета министров Кыргызской Республики - Председателя ГКНБ Кыргызской Республики генерал-полковника Ташиева К.К. было проведено совещание с руководителями местных органов власти, в ходе которого глава ГКНБ КР задал вопрос начальнику территориального подразделения Счетной палаты КР по г.Ош, Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областям Азиму Кожомуратову о причастности его подчиненных к коррупции, на что он ответил что его инспекторы взятки не берут и готов уйти в отставку, если подтвердится обратное.

ГКНБ КР в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по факту вымогательства и получения взятки в сумме 700 тыс. сом, задержан государственный инспектор Счетной палаты Б.М.Ы. и его посредник гражданин КР Т.М.Ж..

Установлено, что инспектор Счетной палаты Б.М.Ы. в ходе проведения аудиторской проверки органов местного самоуправления Тогуз-Тороуского района, выявив не значительные финансовые нарушения в одном из айыл окмоту, вымогал у главного бухгалтера денежные средства в размере 700 тыс. сом за сокрытие нарушений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 343 «Вымогательство взятки» УК КР, ведется следствие.

При этом, после ареста подчиненного за взятку А. Кожомуратов написал заявление об увольнении по собственному желанию.