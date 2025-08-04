Задержаны подозреваемые в коррупции сотрудники департамента при мэрии Кызыл-Кии

В ходе продолжающихся работ по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в государственных и муниципальных органах ГКНБ КР, по факту коррупционных нарушений законодательства Кыргызской Республики при реализации тендерных проектов со стороны должностных лиц Департамента Муниципальной Службы (далее ДМС) при мэрии г.Кызыл-Кия возбуждено уголовное дело.

Так, в рамках проведения оперативно-следственных мероприятий установлено, что директор и сотрудник департамента в период с 2023 по 2024 гг. действуя в сговоре с представителями различных подрядных организаций (ОсОО), при организации тендеров на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительных работ, формально проводили конкурсы, по итогом которых победителями становились аффилированные компании, в результате чего, из бюджетных средств были перечислены около 4 000 000 млн сомов на расчетные счета подставных компаний, которые обязательства предусмотренные условиями заключённых договоров, не выполнены по настоящее время.

Данные обстоятельства свидетельствуют о фактах неправомерного расходования бюджетных средств, наличии признаков аффилированности участников тендерных процедур, завышения стоимости предоставляемых услуг, а также нарушениях законодательства Кыргызской Республики.

В настоящее время, директор ДМС при мэрии г.Кызыл-Кии «С.И.М.» и сотрудник ДМС «Т.И.» водворены в СИЗО ГКНБ КР, ведётся следствие.