ГКНБ пресек кражу крупной партии сурьмяного концентрата на $600 тыс. с Кадамжайского комбината Подробнее: www.tazabek.kg/news:2306628?f=cp

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению возможных фактов нелегального вывоза полезных ископаемых на территории Кадамжайского района Баткенской области, ГКНБ КР была получена оперативная информация о незаконном вывозе более 22,5 тонн сурьмяного концентрата с территории Кадамжайского сурьмяного комбината (далее КСК). По предварительной оценке, стоимость сырья после извлечения сурьмы составит примерно 600 тысяч долларов США.

По данному факту Управлением ГКНБ КР по Баткенской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренной ст. 292 УК КР «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

В ходе оперативно-следственных мероприятий, выявлен факт преступного сговора между гражданами КР в лице «Д.Д.С.», «О.А.Э.» и «Б.М.К.» с целью кражи сурьмяного концентрата с территории КСК и попытки её реализации.

В настоящее время ГКНБ КР продолжает комплексные мероприятия по установлению других фактов связанных с незаконной реализацией сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта